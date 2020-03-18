Tramer kaydı nedir? Araç hasar kaydı sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte tüm gerçekler

ÖTV indirimi uygulamasının son bulmasıyla birlikte sıfır araç alımlarında düşüş yaşanmıştır. Otomotiv sektöründe hareketlenme ise; tamamen ikinci el araç alımlarına yönelmiştir. Satın alınacak ya da alınmış araçların plaka kodları sayesinde sigorta ve hasar araç kaydı bilgilerine ulaşılabilir. TRAMER plaka sorgulama sayesinde aracın bütün geçmişine dair bilgiler görüntülenebilir. Bu bilgiler ışığında; "aracın daha öncesinde hasar kaydı var mı, araba perte çıkmış mı veya araçta ne kadarlık hasar kaydı var" gibi sorulara cevap bulanabilir. Peki araç hasar kaydı nasıl sorgulanır? Kimler araç sorgulama işlemini yapabilirler? TRAMER kaydı nedir? İşte, araç hasar kaydı sorgulama işlemine dair merak edilen bütün detaylar…

TRAMER HASAR KAYDI İÇİN TIKLAYINIZ!