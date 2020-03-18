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Arabası olan milyonlar dikkat! Araç hasar kaydı sorgulama işlemi nasıl yapılır? Tramer kaydı nedir? İşte tüm gerçekler

indirimi uygulamasının son bulmasıyla birlikte sıfır araç alımlarında düşüş yaşanmıştır. sektöründe hareketlenme ise; tamamen ikinci el araç alımlarına yönelmiştir. Satın alınacak ya da alınmış araçların plaka kodları sayesinde sigorta ve hasar araç kaydı bilgilerine ulaşılabilir. TRAMER plaka sorgulama sayesinde aracın bütün geçmişine dair bilgiler görüntülenebilir. Bu bilgiler ışığında; “aracın daha öncesinde hasar kaydı var mı, araba perte çıkmış mı veya araçta ne kadarlık hasar kaydı var” gibi sorulara cevap bulanabilir. Peki araç hasar kaydı nasıl sorgulanır? Kimler araç sorgulama işlemini yapabilirler? TRAMER kaydı nedir? İşte, araç hasar kaydı sorgulama işlemine dair merak edilen bütün detaylar…

  • Otomobil
  • 18.03.2020 10:47
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  • Son Güncelleme: 18.03.2020 10:48
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Arabası olan milyonlar dikkat!

Kişilerin araç almadan önce hasar kaydı sorgulama işlemi yapması daha güvenli bir alışveriş yapmasına imkan tanır. Özellikle fırsatçıların kilometre ayarlarıyla oynadıkları günümüzde hasar kayıt sorgulama adımları müşterilerin içine su serpiyor. Trafik Sigortalı Bilgi Merkezi (TRAMER) tüm sigorta bilgilerinin tek çatı altında toplandığı online bir sistemdir. TRAMER sorgulaması sayesinde; herhangi bir araca ait sigorta işlemleri veya aracın ağır hasarı olup olmadığı bilgileri tespit edilebilir. Aynı zamanda aracın geçmişe ati kaza bilgileri de takip edilebilir.

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