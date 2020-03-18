Arabası olan milyonlar dikkat! Araç hasar kaydı sorgulama işlemi nasıl yapılır? Tramer kaydı nedir? İşte tüm gerçekler

Kişilerin araç almadan önce hasar kaydı sorgulama işlemi yapması daha güvenli bir alışveriş yapmasına imkan tanır. Özellikle fırsatçıların kilometre ayarlarıyla oynadıkları günümüzde hasar kayıt sorgulama adımları müşterilerin içine su serpiyor. Trafik Sigortalı Bilgi Merkezi (TRAMER) tüm sigorta bilgilerinin tek çatı altında toplandığı online bir sistemdir. TRAMER sorgulaması sayesinde; herhangi bir araca ait sigorta işlemleri veya aracın ağır hasarı olup olmadığı bilgileri tespit edilebilir. Aynı zamanda aracın geçmişe ati kaza bilgileri de takip edilebilir.