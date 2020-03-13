Araba almak isteyenler aman dikkat! Aracınızın kilometresi orijinal olmayabilir!

Araç satın almak isteyen müşteriler ikinci el taşıta dair güncel bilgilerini elde edebilirler. Yapılan incelemelerle birlikte kaza geçmişi, hasar durumu, parça değişimi ve kilometre bilgilerini öğrenebilirsiniz. Arabaların kilometre bilgilerini öğrenmek için birçok alternatif yöntem vatandaşlara sunulur. Bu alternatif sorgulama yöntemleri arasında Teknik Muayene Birliği (TÜVTÜRK)'nin sunduğu muayene kayıtları ile PTT kilometre sorgulama servisleri bulunuyor.

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