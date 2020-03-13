Bugünkü
Takvim

Araba almak isteyenler aman dikkat! Aracınızın kilometresi orijinal olmayabilir!

indiriminin son demlerinde araç sahibi olmak isteyenler kendilerine uygun arabalarını seçmeyi başardı. Başta ekonomik nedenler olmak üzere sıfır araç sahibi olamayan vatandaşlar, araç alımına yöneldi. Ancak ikinci el araç piyasasındaki yoğun ilgi fırsatçıları harekete geçirdi. Teknolojin gelişmesini fırsat çeviren dolandırıcılar başta araçların kilometresi olmak üzere pek çok ayarıyla oynama noktasına kadar geldi. Peki aracınızın kilometresinin orijinal olup olmasını nasıl kontrol edebilirsiniz? Satın alacağınız aracın kilometre bilgisini nereden sorgulayabilirsiniz?  İşte, araç kilometresi sorgulamaya dair merak edilen tüm bilgiler…

  • Otomobil
  • 13.03.2020 13:10
  •  - 
  • Son Güncelleme: 13.03.2020 13:12
ABONE OL
Aman dikkat! Aracınızın kilometresi orijinal olmayabilir!

Araç satın almak isteyen müşteriler ikinci el taşıta dair güncel bilgilerini elde edebilirler. Yapılan incelemelerle birlikte kaza geçmişi, hasar durumu, parça değişimi ve kilometre bilgilerini öğrenebilirsiniz. Arabaların kilometre bilgilerini öğrenmek için birçok alternatif yöntem vatandaşlara sunulur. Bu alternatif sorgulama yöntemleri arasında Teknik Muayene Birliği (TÜVTÜRK)'nin sunduğu muayene kayıtları ile PTT kilometre sorgulama servisleri bulunuyor.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Otomobil Araba almak isteyenler aman dikkat! Aracınızın kilometresi orijinal olmayabilir!
Diğer Otomobil Haberleri Tüm otomobil haberleri
Tüm Otomobil Haberleri