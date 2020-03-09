Sahibinden cep yakmayan en ucuz otomobilleri takvim.com.tr'de derledik. Sıfır araba fiyatlarının artması sonucunda vatandaşlar fiyatı uygun olan ikinci el otomobillere yönelmiş durumda. İşte ucuz araba modellerinin listesi... İkinci el otomobil alırken; Bildiğiniz üzere eskisi gibi ikinci el araç pazarına gidip otomobil bakma dönemleri artık yok denecek kadar az. Her ikinci el almak isteyen kişi internet sitelerinden ikinci el otomobil bakıyorlar. Bu durumu göz önünde bulundurarak satıcıyla iletişime geçmekten çekinmeyin. Kesinlikle satıcıya araç hakkında merak ettiklerinizi sorun ve tatmin edici cevaplar almaya çalışın. Sahibinden cep yakmayan en ucuz otomobilleri takvim.com.tr'de derledik.

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