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25.000-30.000 TL arasındaki 2.el dizel otomobiller!

Sahibinden cep yakmayan en ucuz otomobilleri takvim.com.tr'de derledik. Sıfır araba fiyatlarının artması sonucunda vatandaşlar fiyatı uygun olan otomobillere yönelmiş durumda. İşte ucuz araba modellerinin listesi...

  • Otomobil
  • 10.03.2020 09:13
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  • Son Güncelleme: 24.03.2020 17:47
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Şu sıralar sıfır otomobil fiyatları oldukça yüksek. Bütçesi az olan vatandaşlar için 25.000-30.000 TL arasındaki 2.el dizel otomobilleri haberimizde liste halinde verdik. Dizel araçlar bazı durumlarda benzinli otomobillere kıyasla daha avantajlıdır. Sahibinden cep yakmayan en ucuz otomobilleri takvim.com.tr'de derledik.

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Haberler Otomobil 25.000-30.000 TL arasındaki 2.el dizel otomobiller!
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