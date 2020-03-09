25.000-30.000 TL arasındaki 2.el dizel otomobiller!

Şu sıralar sıfır otomobil fiyatları oldukça yüksek. Bütçesi az olan vatandaşlar için 25.000-30.000 TL arasındaki 2.el dizel otomobilleri haberimizde liste halinde verdik. Dizel araçlar bazı durumlarda benzinli otomobillere kıyasla daha avantajlıdır. Sahibinden cep yakmayan en ucuz otomobilleri takvim.com.tr'de derledik.

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