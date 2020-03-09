Şu sıralar sıfır otomobil fiyatları oldukça yüksek. Bütçesi az olan vatandaşlar için 25.000-30.000 TL arasındaki 2.el dizel otomobilleri haberimizde liste halinde verdik. Dizel araçlar bazı durumlarda benzinli otomobillere kıyasla daha avantajlıdır. Dizel arabaların avantajlarını, kullanım durumlarına göre değerlendirmekten bahsetmiştik. Uzun yol yapıyorsanız dizel arabalar sizin için daha uygun. Uzun yol için belirlenen değer, yılda ortalama 25.000 km. Dizel araba, aynı yakıtla benzinliye göre daha fazla yol kateder. Bu fiyat aralığında; yerli üretim olan Renault, Fiat gibi otomobillerin yanı sıra Audi, BMW ve Mercedes gibi premium sınıfın temsilcisi markaların modellerini de bulabileceksiniz.. Sahibinden cep yakmayan en ucuz otomobilleri takvim.com.tr'de derledik.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ