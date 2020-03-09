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10 Mart sahibinden en ucuz araba modelleri listesi! Bütçe dostu 25.000-30.000 TL arasındaki 2.el dizel otomobiller!

Sahibinden cep yakmayan en ucuz otomobilleri takvim.com.tr'de derledik. Sıfır araba fiyatlarının artması sonucunda vatandaşlar fiyatı uygun olan otomobillere yönelmiş durumda. İşte ucuz araba modellerinin listesi... İkinci el otomobil alırken; Bildiğiniz üzere eskisi gibi ikinci el araç pazarına gidip otomobil bakma dönemleri artık yok denecek kadar az. Her ikinci el almak isteyen kişi internet sitelerinden ikinci el otomobil bakıyorlar. Bu durumu göz önünde bulundurarak satıcıyla iletişime geçmekten çekinmeyin. Kesinlikle satıcıya araç hakkında merak ettiklerinizi sorun ve tatmin edici cevaplar almaya çalışın. Sahibinden cep yakmayan en ucuz otomobilleri takvim.com.tr'de derledik.

  • Otomobil
  • 10.03.2020 09:13
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  • Son Güncelleme: 10.03.2020 09:13
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Şu sıralar sıfır otomobil fiyatları oldukça yüksek. Bütçesi az olan vatandaşlar için 25.000-30.000 TL arasındaki 2.el dizel otomobilleri haberimizde liste halinde verdik. Dizel araçlar bazı durumlarda benzinli otomobillere kıyasla daha avantajlıdır. Dizel arabaların avantajlarını, kullanım durumlarına göre değerlendirmekten bahsetmiştik. Uzun yol yapıyorsanız dizel arabalar sizin için daha uygun. Uzun yol için belirlenen değer, yılda ortalama 25.000 km. Dizel araba, aynı yakıtla benzinliye göre daha fazla yol kateder. Bu fiyat aralığında; yerli üretim olan Renault, Fiat gibi otomobillerin yanı sıra Audi, BMW ve Mercedes gibi premium sınıfın temsilcisi markaların modellerini de bulabileceksiniz.. Sahibinden cep yakmayan en ucuz otomobilleri takvim.com.tr'de derledik.

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Haberler Otomobil 10 Mart sahibinden en ucuz ikinci el araba modelleri listesi! Bütçe dostu 25.000-30.000 TL arasındaki 2.el dizel otomobiller!
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