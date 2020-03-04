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'den flaş karar! sunu değiştirdi

Alman otomotiv devi flaş bir karar alarak sunu değiştirdi. BMW yeni logosunu ilk kez i4’e taktı. BMW alışılmışın dışında şeffaf logo kullanılmaya başlıyor.

  • Otomobil
  • 04.03.2020 11:15
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  • Son Güncelleme: 04.03.2020 11:15
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