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25 bin ve -30 bin TL arasındaki yoğun ilgi görüyor

cep yakmayan en ucuz otomobilleri takvim.com.tr'de derledik. Sıfır araba fiyatlarının artması sonucunda vatandaşlar fiyatı uygun olan otomobillere yönelmiş durumda. İşte ucuz araba modellerinin listesi... Kesinlikle satıcıya araç hakkında merak ettiklerinizi sorun ve tatmin edici cevaplar almaya çalışın.

  • Otomobil
  • 01.03.2020 09:35
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  • Son Güncelleme: 09.03.2020 12:30
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25.000-30.000 TL arasındaki 2.el dizel otomobiller!

Sıfır otomobil fiyatları oldukça el yakıyor. Bu bağlamda vatandaşlar ikinci el arabalara yönelmiş durumda. Fakat 2.el piyasasında da araç fiyatları fahiş seviyelere ulaştı. Haberimizde en ucuz otomobilleri sizler için derledik. İkinci el otomobil alacak herkes, meraklısı olduğu bir model yoksa öncelikle bütçesine göre hareket eder. Sahibinden cep yakmayan en ucuz otomobilleri takvim.com.tr'de derledik.

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Haberler Otomobil 25 bin ve -30 bin TL arasındaki 2.el dizel otomobiller yoğun ilgi görüyor
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