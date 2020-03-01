Sıfır otomobil fiyatları oldukça el yakıyor. Bu bağlamda vatandaşlar ikinci el arabalara yönelmiş durumda. Fakat 2.el piyasasında da araç fiyatları fahiş seviyelere ulaştı. Haberimizde en ucuz otomobilleri sizler için derledik. İkinci el otomobil alacak herkes, meraklısı olduğu bir model yoksa öncelikle bütçesine göre hareket eder. Sahibinden cep yakmayan en ucuz otomobilleri takvim.com.tr'de derledik.

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