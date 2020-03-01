Son zamanlarda ülkemizde otomobil fiyatları sıfır ve ikinci elde olmak üzere artmaya başladı. Bu bağlamda ikinci el otomobil fiyatları 2020 yılında gözle görülür biçimde artış gösterdi. İkinci el otomobil alacak herkes, meraklısı olduğu bir model yoksa öncelikle bütçesine göre hareket eder. İkinci elde en çok satışın yapıldığını düşündüğümüz, 25.000-30.000 TL bandında bulabileceğiniz DİZEL otomobilleri sizler için bir araya getirdik. Bu fiyat aralığında; yerli üretim olan Renault, Fiat gibi otomobillerin yanı sıra Audi, BMW ve Mercedes gibi premium sınıfın temsilcisi markaların modellerini de bulabileceksiniz.. Sahibinden cep yakmayan en ucuz otomobilleri takvim.com.tr'de derledik.

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