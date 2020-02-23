Son zamanlarda ülkemizde otomobil fiyatları sıfır ve ikinci elde olmak üzere artmaya başladı. Bu bağlamda ikinci el otomobil fiyatları 2020 yılında gözle görülür biçimde artış gösterdi. Geçtiğimiz seneye oranla, aynı sınıftaki araçların fiyatlarında, bu yıl 15- 20 bin liralık bir artış görülüyor. Aracını satan kişilerin, araç özelliklerini baz almadan, sadece internet sitelerindeki fiyatlar üzerinden fiyat belirlediğini ve bu durumun alıcıları kötü etkilediği ortaya çıktı. Peki Peki 30 bin TL altı ikici el araba modelleri hangisi? İşte sahibinden 30 bin lira altı araç marka ve modelleri: Satın alacağınız ikinci el otomobilin gözle görülen masrafları dışında ekstra masrafları olabilir.

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