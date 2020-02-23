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30 bin liradan daha ucuz sahibinden araç marka ve modeller! 24 Şubat en ucuz araba modelleri listesi!

Sahibinden cep yakmayan en ucuz otomobilleri takvim.com.tr'de derledik. Sıfır araba fiyatlarının artması sonucunda vatandaşlar fiyatı uygun olan otomobillere yönelmiş durumda. İşte ucuz araba modellerinin listesi... İkinci el otomobil alırken; Bildiğiniz üzere eskisi gibi ikinci el araç pazarına gidip otomobil bakma dönemleri artık yok denecek kadar az. Her ikinci el almak isteyen kişi internet sitelerinden ikinci el otomobil bakıyorlar. Bu durumu göz önünde bulundurarak satıcıyla iletişime geçmekten çekinmeyin. Kesinlikle satıcıya araç hakkında merak ettiklerinizi sorun ve tatmin edici cevaplar almaya çalışın.

  • Otomobil
  • 24.02.2020 09:14
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  • Son Güncelleme: 24.02.2020 09:14
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30 bin liradan ucuz sahibinden araç marka ve modeller!

Son zamanlarda ülkemizde otomobil fiyatları sıfır ve ikinci elde olmak üzere artmaya başladı. Bu bağlamda ikinci el otomobil fiyatları 2020 yılında gözle görülür biçimde artış gösterdi. Geçtiğimiz seneye oranla, aynı sınıftaki araçların fiyatlarında, bu yıl 15- 20 bin liralık bir artış görülüyor. Aracını satan kişilerin, araç özelliklerini baz almadan, sadece internet sitelerindeki fiyatlar üzerinden fiyat belirlediğini ve bu durumun alıcıları kötü etkilediği ortaya çıktı. Peki Peki 30 bin TL altı ikici el araba modelleri hangisi? İşte sahibinden 30 bin lira altı araç marka ve modelleri: Satın alacağınız ikinci el otomobilin gözle görülen masrafları dışında ekstra masrafları olabilir.

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