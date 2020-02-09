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  • 09.02.2020 11:26
  • Son Güncelleme: 09.02.2020 11:26

9 Şubat 30 bin liradan ucuz sahibinden araç marka ve modeller! İşte en ucuz araba modelleri....

Otomobil fiyatları özellikle sıfır alınırsa el yakıyor. Bu bağlamda vatandaşlar 2. el arabalara yönelmiş durumda. takvim.com.tr olarak sizler için 30 bin altı otomobilleri haberimizde derledik. , , , , gibi markalar sayfamızda yer alıyor. Peki 30 bin TL altı ikici el araba modelleri hangisi? İşte sahibinden 30 bin lira altı araç marka ve modelleri: Satın alacağınız otomobilin gözle görülen masrafları dışında ekstra masrafları olabilir. En önemli şey, otomobili satın alırken hesapladığınız paranın üzerine en az 1000 ya da 2000 TL daha ekleyin.

30 bin lira altı sahibinden araç marka ve modelleri...

Sahibinden cep yakmayan en ucuz otomobilleri takvim.com.tr'de derledik. Sıfır araba fiyatlarının artması sonucunda vatandaşlar fiyatı uygun olan ikinci el otomobillere yönelmiş durumda. İşte ucuz araba modellerinin listesi... İkinci el otomobil alırken; Bildiğiniz üzere eskisi gibi ikinci el araç pazarına gidip otomobil bakma dönemleri artık yok denecek kadar az. Her ikinci el almak isteyen kişi internet sitelerinden ikinci el otomobil bakıyorlar. Bu durumu göz önünde bulundurarak satıcıyla iletişime geçmekten çekinmeyin. Kesinlikle satıcıya araç hakkında merak ettiklerinizi sorun ve tatmin edici cevaplar almaya çalışın.

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