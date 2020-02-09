Otomobil fiyatları özellikle sıfır alınırsa el yakıyor. Bu bağlamda vatandaşlar 2. el arabalara yönelmiş durumda. takvim.com.tr olarak sizler için 30 bin altı otomobilleri haberimizde derledik. Renault Megane, Renault Clio, Hyundai Accent, Fiat Palio, Fiat Linea gibi markalar sayfamızda yer alıyor. Peki 30 bin TL altı ikici el araba modelleri hangisi? İşte sahibinden 30 bin lira altı araç marka ve modelleri: Satın alacağınız ikinci el otomobilin gözle görülen masrafları dışında ekstra masrafları olabilir. En önemli şey, otomobili satın alırken hesapladığınız paranın üzerine en az 1000 ya da 2000 TL daha ekleyin.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ