Otomotiv fiyatlarındaki yükseliş inşaları yatırım amaçlı dahi otomobil almaya itiyor. Çoğu kişi aracını alıp hem keyfini sürüyor hem de parasını değerlendirmiş oluyor. Araç fiyatları ise arabanın markası, modeli ve yılına göre değişiklik gösteriyor. İşte sahibinden 20 bin liraya alınacak en uygun otomobiller! İkinci el otomobil alırken aracın kilometresinden çok diğer aksamlarına bakmak gerekiyor.

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