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  • 31.01.2020 16:06
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 16:06

'ten flaş karar! O serinin üretimini sonlandırıyor

Dünyanın en büyük üreticilerinden olan Alman devi , pick-up olarak satışa sunduğu X serisinin üretimini sonlandırma kararı aldı. Karara 2017'de satışa çıkan serinin beklenilen satış grafiğini yakalayamaması gerekçe olarak gösterildi.

Mercedes'ten flaş karar! O serinin üretimini sonlandırıyor

pick-up olarak satışa sunduğu X serisini erken bitirme kararı aldı. 2017 yılında satışa çıkan ve beklenilen satış grafiğini yakalayamayan X serisi Mayıs ayında son kez banttan inecek.

Aracın üretiminin sona ermesinin ardından Mercedes X serisi için servis ve garanti hizmetleri ve satış sonrası faaliyetler devam edecek.

Mercedes, Türkiye'de X Serisi'ni 299 ile 399 bin lira aralığından satışa sunuyor.

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