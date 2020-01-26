30 bin lira altı sahibinden araç marka ve modelleri: İşte 2020 yılı en ucuz ikinci el araba modelleri....

2020 yılı ile birlikte sıfır otomobil fiyatları el yakıyor. Bu bağlamda vatandaşlar ise ikinci el arabalara yönelmiş durumda. Takvim.com.tr olarak sayfamızda el yakmayan otomobilleri derledik. Sıfırdan araç almak isteyen yani düşük bütçeli başlangıç aracı almak isteyenlerin işine yarayacak olan bu liste, bir sonraki aracını satın alana kadar kullanıcılarının başının büyük ölçüde ağrımasının önüne geçecek. Peki 30 bin TL altı ikici el araba modelleri hangisi? İşte sahibinden 30 bin lira altı araç marka ve modelleri: Satın alacağınız ikinci el otomobilin gözle görülen masrafları dışında ekstra masrafları olabilir.

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