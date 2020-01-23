Otomotiv sektöründe 2020 yılına girdiğimiz şu günlerde hareketlilik yaşanıyor. Otomobil pazarlarına akın eden kişiler bütçelerine göre araçlar arıyor. Biz de sizler için ikinci el araç piyasasını araştırdık. Bu bağlamda cepleri yakmayacak ve maddi durumu yetersiz olanlar için 20-25 bin altı arabaları derledik.

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