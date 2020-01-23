20 -25 bin liraya sahibinden alınacak en uygun otomobiller! İşte marka ve modeller listesi

Otomotiv sektöründe 2020 yılına girdiğimiz şu günlerde hareketlilik yaşanıyor. Otomobil pazarlarına akın eden kişiler bütçelerine göre araçlar arıyor. Biz de sizler için ikinci el araç piyasasını araştırdık. Bu bağlamda cepleri yakmayacak ve maddi durumu yetersiz olanlar için 20-25 bin altı arabaları derledik. İkinci el otomobil alırken ise bazı dikkat etmeniz gereken şeyler vardır. Mutlaka deneme sürüşü yapın. Sürüş esnasında çekiş sorunu olup olmadığını kontrol edin. Motorun kolay çalışıp çalışmadığına bakın ve olağandışı seslere dikkat edin. Gürültülü bir motor, pahalı bir tamirat gerektiğine işarettir.

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