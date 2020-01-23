Bugünkü
Takvim
  • Otomobil
  • 24.01.2020 09:22
  • Son Güncelleme: 24.01.2020 09:22

20 -25 bin liraya sahibinden alınacak en uygun otomobiller! İşte marka ve modeller listesi

fiyatlarındaki yükseliş inşaları yatırım amaçlı dahi otomobil almaya itiyor. Çoğu kişi aracını alıp hem keyfini sürüyor hem de parasını değerlendirmiş oluyor. Araç fiyatları ise arabanın markası, modeli ve yılına göre değişiklik gösteriyor. İşte sahibinden 20 -25 bin liraya alınacak en uygun otomobiller! İkinci el otomobil alırken aracın kilometresinden çok diğer aksamlarına bakmak gerekiyor.

Otomotiv sektöründe 2020 yılına girdiğimiz şu günlerde hareketlilik yaşanıyor. Otomobil pazarlarına akın eden kişiler bütçelerine göre araçlar arıyor. Biz de sizler için ikinci el araç piyasasını araştırdık. Bu bağlamda cepleri yakmayacak ve maddi durumu yetersiz olanlar için 20-25 bin altı arabaları derledik. İkinci el otomobil alırken ise bazı dikkat etmeniz gereken şeyler vardır. Mutlaka deneme sürüşü yapın. Sürüş esnasında çekiş sorunu olup olmadığını kontrol edin. Motorun kolay çalışıp çalışmadığına bakın ve olağandışı seslere dikkat edin. Gürültülü bir motor, pahalı bir tamirat gerektiğine işarettir.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerOtomobil Haberleri20 -25 bin liraya sahibinden alınacak en uygun otomobiller! İşte marka ve modeller listesi
Diğer Otomobil Haberleri Tüm otomobil haberleri
Tüm Otomobil Haberleri