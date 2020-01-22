2020 Ocak ayı otomobil kampanyaları - Ocak ayında birbirinden farklı araba markaları farklı farklı kampanyalarla rekabeti arttıran hareketlerde bulunsa da araç satışlarında yaşanan durgunluk devam ediyor. Kış aylarına geldiğimiz Ocak ayının sonlarına doğru araç kampanyalarında yenileri gündeme geldi. Sıfır araç kampanyaları başlamış oldu. İlk defa araç alacaklar ya da araç değiştirmek isteyenler kullanıcılar için en uygun sıfır ve ikinci el araç kampanyalarını 2020'yi takip ediyor ve sizlerin hizmetine sunuyoruz. Pazara ilgi büyük. Hareketlilik fazla ama vatandaşlar yine de alış ve satışların istenilen düzeyde olmamasından şikayetçiler.

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