Milyonlarca sürücü için son 10 gün! Teste girmeyene ceza kapıda

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle zorunlu olan psikoteknik test için tanınan 2 aylık süre 3 Şubat'ta sonra eriyor. Türkiye'deki yaklaşık 4 milyon araç sürücüsünü yakından ilgilendiren uygulama kapsamında şimdiye kadar, 1 milyon 100 bin kişi başvuruda bulundu. Sürücülerin trafikte hafıza ve hız kontrolü, saldırganlık gibi durumlarda davranış ve tepkilerini ölçen uygulama sonrası verilen psikoteknik belgesi nasıl alınır, alınmazsa ne kadar ceza uygulanır.

PSİKOTEKNİK TESTİ NEDİR?

Psikoteknik Testi, Sağlık Bakanlığının denetimindeki Yetkili Psikoteknik Merkezleri tarafından kişinin bedensel ve ruhsal durumunun sürücülük yapmaya yeterli olduğunu, psikologlar eşliğinde, özel cihazlarda en az 1 saat süren ölçümleme testine denir. Psikoteknik Değerlendirme Belgesi ise, kişinin özel ya da devlete bağlı sağlık kuruluşlarında Psikiyatrist onayından geçtikten sonra adına tescil edilen ve Sürücülük yapılmasına bir engel olup olmadığını belirten belgedir. Yetkilendirilmiş Psikolog tarafından düzenlenir.