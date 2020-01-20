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  • 20.01.2020 20:25
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 20:36

'nin Otomobili'nden yeni video! "Uzun yolculukların yorgunluğunu hafifleteceksiniz"

Büyük bir çalışmanın ürünü olan otomobil projesinin yeni detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. 'nin Otomobili Girişim Grubu'nun () hesabından yerli otomobile ilişkin yeni bir video daha yayınlandı. Yayınlanan mesajda, '' üzerinden güncellenebilir, 'seviye 3 ve ötesi' otonom sürüş dönüşümüne de uygun olarak geliştirilen altyapısı ve ileri seviye sürücü destek sistemleri ile şehir trafiğinin ve uzun yolculukların yorgunluğunu hafifleteceksiniz.'' ifadeleri yer aldı.

'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili projesi Başkan 'ın önderliğinde tüm dünyaya duyruldu.

Büyük bir merakla takip edilen Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun () yürüttüğü projesinin yeni detayları da ortaya çıkmaya devam ediyor.

TOGG'un hesabından yeni bir video daha yayınlandı. Yapılan açıklamada, ''İnternet üzerinden güncellenebilir, 'seviye 3 ve ötesi' otonom sürüş dönüşümüne de uygun olarak geliştirilen altyapısı ve ileri seviye sürücü destek sistemleri ile şehir trafiğinin ve uzun yolculukların yorgunluğunu hafifleteceksiniz.'' ifadeleri yer aldı.

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