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  • 14.01.2020 14:57
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 15:03

Son dakika: Renault ve ortaklığı bozuldu mu? Resmi açıklama geldi

Son dakika haberi... Fransız otomobil üreticisi Renault ve Japon ortağı basında yer alan ve hisselerinin son yılların en düşük seviyesine gerilemesine neden olan şirketlerin ortaklıklarını bozacağı haberini yalanladı. Nissan ve Renault'u birlikte tuttuğu düşünülen 'un ayrılmasından sonra şirketlerin de 20 yıldır maliyet paylaşımına dayanan ortaklıklarına son vereceği yönündeki kaygılar nedeniyle Renault hisseleri son 6 yılın en düşük seviyesine gerilemişti.

Ortaklık bozuldu mu? Resmi açıklama geldi

Renault Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Philippe Senard, 'nın L'Echo gazetesine yaptığı açıklamada, Mitsubishi'nin de içinde yer aldığı ortaklık hakkında "sağlam, güçlü ve son derece iyi durumda" dedi.

'dan yapılan açıklamada "spekulatif uluslararası medyaya" yanıt olarak "herhangi bir şekilde ortaklığın bitirilmesi söz konusu değil" ifadesi yer aldı.

Nissan'ın yaptığı açıklamada ayrıca "Bu ortaklık Nissan'ın rekabet gücünün kaynağı durumunda. Nissan bu ortaklık ile sürdürülebilir ve karlı şekilde büyümeye devam edecek ve tüm ortaklarıyla birlikte kazan-kazan şeklinde iş birliğine devam edecek" denildi.

Nissan ve Renault'u birlikte tuttuğu düşünülen 'un ayrılmasından sonra şirketlerin de 20 yıldır maliyet paylaşımına dayanan ortaklıklarına son vereceği yönündeki kaygılar nedeniyle Renault hisseleri son 6 yılın en düşük seviyesine gerilemişti.

Nissan'ın eski 'su Carlos Ghosn hakkındaki yolsuzluk iddiaları ile tutuklanmış ve kefaletle serbest kaldıktan sonra Japon adalet sisteminin "esiri" olmayacağını söyleyerek 'a kaçmıştı. (Reuters)

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