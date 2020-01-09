Sahibinden 2020 yılı en ucuz sıfır otomobil fiyatları ve markaları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Otomotiv şirketleri 2020 model araçlarını sergilemeye başladı. En ucuz aracın fiyatı 91 bin 900 lira oldu. Aracınızı kesinlikle uzun yolda test edin. Mümkünse frenlerini, duruş mesafesini kontrol edin. Sıfır araçlarda ani manevralardan kaçının. Sıfır araçtan daha önce kullanmış olasınız bile daha önce kullandığınız araca göre farklılık gösterebilir. Her şeyden önce kurallara kendiniz ve başkaları için riayet edin. İşte 2020 yılı en ucuz sıfır otomobil fiyatları ve markaları takvim.com.tr'de sizlerle
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