2020 yılı en ucuz sıfır otomobil fiyatları ve markaları! En uygun araba modeli... 2020 yılı en ucuz sıfır otomobil fiyatları ve markalar modeller araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu bağlamda yeni yılda otomobil fiyatları artış gösterdi. Bazı şirketler 2020 yılına hazırlıklı girerek sıfır araçları bulundururken bazı markalar da ithalat için yeni araçlarını beklemeye koyuldu. Sıfır bir araç almak istediğinizde eğer önceden herhangi bir deneyim sahibi değilseniz ve beğendiğiniz araç modeli bayinin stoğunda yer alıyorsa bu işlemlerin en çok 2-3 saat sürdüğünü hatırlatmakta fayda var. Eğer araç stokta yer almıyorsa aracınıza extra özellikler ekletmeniz veya bulunan ülkeden siparişiniz duruma göre 1-3 ay sürebilir.

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