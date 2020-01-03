Türkiye, yerli otomobil konusunda büyük bir adım atarak 27 Aralık'ta ilk prototiplerinin tanıtımını yaptı. Tüm dünya tarafından hayranlıkla karşılanan yerli otomobiller, CHP yandaşı medya ve bazı CHP'liler tarafından karalanma kampanyalarına malzeme oldu. Öyle ki; yerli otomobil tanıtım törenine katılan CHP PM üyesi, yaptığı paylaşım nedeniyle partililerin hedefi haline geldi.





Yerli otomobil projesiyle ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne diyeceği oldukça merak ediliyordu.





"KARŞI ÇIKMAK DOĞRU DEĞİL"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, yerli otomobile ilişkin yaptığı ilk değerlendirmede "Yerli araba yapmaya karşı çıkmak, Türkiye'nin çıkarları açısından doğru değil" dedi.





"DENEME TURU ATABİLİRİZ"

Yerli otomobil projesini desteklediğini belirten CHP Genel Başkanı; "Yerli otomobili siz de kullanmak ister misiniz?" sorusuna da cevap verdi.

Kılıçdaroğlu; "Getirirlerse deneme turu yapabiliriz. Sipariş vermedim. Seri üretim yapılmadan bunları söylemek doğru değil." dedi.



CHP YANDAŞI MEDYAYA ŞOK

CHP yandaşı medya, Kılıçdaroğlu'nun aksine yerli otomobil hakkında binbir türlü karalama kampanyası yapmış, birçok asılsız haberle Türkiye'nin başarısına gölge düşürmeye çalışmıştı.



İşte CHP yandaşı medyanın yerli otomobil hazımsızlığı:





































