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  • 30.12.2019 17:30
  • Son Güncelleme: 30.12.2019 17:35

'dan sosyal medyada anketi | TIKLA/KATIL

Tanıtımı Başkan Erdoğan tarafından yapılan ve tanıtımının ardından yoğun ilgi gören ile ilgili sosyal medyada bir anket başlatıldı. Girişim Grubu'nun () resmi Twitter sayfasından yapılan ankette "Sizin favoriniz hangisi?" diyerek iki model yarıştırıldı.

TOGG'dan sosyal medyada yerli otomobil anketi

27 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tanıtımı yapılan de SUV ve sedan olmak üzere 2 farklı modelle görücüye çıktı. Tüm dünyanın dikkatini çeken yerli otomobil modelleri için resmi twitter sayfasından anket başlattı.


Girişim Grubu (TOGG), sayfasından "Sizin favoriniz hangisi?" diye sordu.

ANKETE KATILMAK İÇİN TIKLAYIN

TOGG'un yaptığı anketi SUV model önde götürüyor.

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