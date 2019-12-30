TOGG'dan sosyal medyada yerli otomobil anketi

27 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tanıtımı yapılan yerli otomobilde SUV ve sedan olmak üzere 2 farklı modelle görücüye çıktı. Tüm dünyanın dikkatini çeken yerli otomobil modelleri için TOGG resmi twitter sayfasından anket başlattı.





Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), sayfasından "Sizin favoriniz hangisi?" diye sordu.

ANKETE KATILMAK İÇİN TIKLAYIN





TOGG'un yaptığı anketi SUV model önde götürüyor.