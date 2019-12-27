Türkiye bugün nefesini tuttu. Çünkü bir rüya olarak görülen yerli otomobil tanıtılacak. Bu bağlamda Türkiye için büyük bir gün yaşanacak.

2011 yılından beri gündemde olan yerli otomobil nihayet görücüye çıkıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile ilk yerli otomobilin özelliklerini vatandaşa anlatacak. Yüzde 100 elektrikli olacak otomobilin, ön gösterim modelinin Osmangazi Köprüsü'nden geçerken kaydedilmiş 51 saniyelik ilk hareketli videosu paylaşıldı. Videoda ön gösterim aracının brandayla örtüldüğü görüldü. Yerli otomobil hayatın birçok farklı alanında sürücü ve yolcuların yerine düşünen bir asistan haline gelecek. Peki yerli otomobil markası ismi nedir? İşte yerli otomobilin göz dolduran özellikleri...

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