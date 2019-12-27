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  • 27.12.2019 17:37
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 18:03

'nin otomobili dünya gündeminin ilk sırasında!

'nin otomobili ilk gösteriminin yapılmasından hemen sonra Twitter'da dünya gündeminin ilk sırasına çıktı. #Yerlioto hashtagi ile dünya gündeminde birinci sırada yer alan Türkiye'nin otomobili hakkında çok kısa bir süre içinde 100 binden fazla tweet atıldı.

'nin otomobili, ilk gösteriminin hemen ardından Twitter'da dünya gündeminin ilk sırasında yer aldı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG), 2022 yılında üretimine başlayacağı , Gebze'de 'ın katıldığı törenle tanıtıldı.

Türkiye'de büyük bir merakla beklenen Türkiye'nin otomobili, Twitter'da da dünya çapında "trend topic" oldu. #Yerlioto hashtagi ile dünya gündeminde birinci sırada yer alan Türkiye'nin otomobili hakkında çok kısa bir süre içinde 100 binden fazla tweet atıldı.

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