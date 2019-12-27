Yerli yerli otomobil fiyatı şaşırtacak kaç lira? Yerli otomobil ne zaman seri üretime geçecek? Gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye'nin yerli otomobil rüyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kurulan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) çalışmalarıyla yeniden gerçeğe dönüştü. Türkiye'nin ilk yerli otomobili bugün Gebze'de Erdoğan'ın test sürüşü ile yapılacak. 5 şirketin ortak yaptığı ve maliyeti 10 milyonu bulan ilk yerli otomobilin resmi de yayınlandı. Peki TOGG 27 Aralık yerli otomobil fiyatı şaşırtacak kaç lira? Yerli otomobil ne zaman seri üretime geçecek? Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından komple yeni yatırım olarak inşa edilecek tesisin öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 22 milyar olacak.

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