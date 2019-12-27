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  • 27.12.2019 09:59
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 09:59

arabada belge zorunluluğu 8 ay ertelendi!

İkinci araba satan kişiler için getirilen belge zorunluluğu 8 ay ertelendi. ’de yayımlanan karara göre, bu faaliyetlerine devam edebilmek için 2020'ye kadar durumlarını, lise mezunu olma şartı hariç olmak üzere ilgili maddenin şartlarına uygun hale getirerek yetki belgesi alacak.

İkinci el arabada belge zorunluluğu 8 ay ertelendi!

Ticaret Bakanlığının, Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarlar, bu faaliyetlerine devam edebilmek için 2020'ye kadar durumlarını, lise mezunu olma şartı hariç olmak üzere ilgili maddenin şartlarına uygun hale getirerek yetki belgesi alacak.

31 AĞUSTOS'A UZATILDI
Yapı veya alan bütünlüğünde faaliyet gösteren ve içinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan en az 10 işletme bulunan iş yerleriyle en az 30 işletme veya en az 50 çalışanı bulunan iş yerleri 31 Ağustos 2020'ye kadar durumlarını ilgili maddeye uygun hale getirecek.

Söz konusu süreler daha önceki uygulamada 31 Aralık olarak belirlenmişti.

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