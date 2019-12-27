Türkiye için tarihi gün! 60 yıllık rüya gerçek oldu. Yerli otomobil, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gebze'de Bilişim Vadisi'nde düzenlenen törenle tanıtıldı. Kırmızı ve beyaz renkte tanıtılan iki model büyük beğeniyle karşılandı.

Başkan Erdoğan yerli otomobilin direksiyonuna geçip ilk sürüşünü gerçekleştirdi.