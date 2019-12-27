Bugünkü
Takvim
  • Otomobil
  • 27.12.2019 17:07
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 17:17

Başkan Erdoğan i ilk kez kullandı

'nin otomobili, Başkan 'ın katılımıyla Gebze'de 'nde düzenlene törenle tanıtıldı. İlk görüntüleriyle büyük beğeni toplayan i Başkan Erdoğan canlı yayında kullandı. İşte o görüntüler.

için tarihi gün! 60 yıllık rüya gerçek oldu. , Başkan 'ın katılımıyla Gebze'de 'nde düzenlenen törenle tanıtıldı. Kırmızı ve beyaz renkte tanıtılan iki model büyük beğeniyle karşılandı.



ERDOĞAN İLK KEZ KULLANDI
Başkan Erdoğan yerli otomobilin direksiyonuna geçip ilk sürüşünü gerçekleştirdi.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerOtomobil HaberleriBaşkan Erdoğan yerli otomobili ilk kez kullandı
Diğer Otomobil Haberleri Tüm otomobil haberleri
Tüm Otomobil Haberleri