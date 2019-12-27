Türkiye için tarihi gün! 60 yıllık rüya gerçek oldu. Yerli otomobil, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gebze'de Bilişim Vadisi'nde düzenlenen törenle tanıtıldı. Kırmızı ve beyaz renkte tanıtılan iki model büyük beğeniyle karşılandı.
ERDOĞAN İLK KEZ KULLANDI
Başkan Erdoğan yerli otomobilin direksiyonuna geçip ilk sürüşünü gerçekleştirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.