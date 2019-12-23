Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 27 Aralık'ta ön gösterimi yapılması planlanan yerli otomobilin brandalı fotoğrafını paylaşmasıyla birlikte vatandaşlar detayları merak ediyor. Ayrıca Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (TOGG), "Türkiye'nin Otomobili ile tanışmak için geri sayım başladı" paylaşımıyla yerli otomobilden ilk kez kare paylaştı. 2022 yılının ortasında piyasaya çıkacak ve tamamen elektrikli olacak yerli otomobil, C segmentinde ve SUV olarak dizayn edildi. Rekabet koşullarına uygun çok sayıda yeniliği de bünyesinde bulunduran yerli araçta bine yakın teknik özelliğin tanımlaması da yapıldı. Peki, Yerli otomobil özellikleri neler olacak? İşte merak edilen son detaylar....

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