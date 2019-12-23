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  • 24.12.2019 09:29
  • Son Güncelleme: 24.12.2019 09:29

ne kadar, ? olacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın in öngörülen tanıtım tarihini açıklamasının ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da otomobilin brandalı fotoğrafını paylaştı. Yaşanan bu gelişmeyle birlikte yerli otomobil hakkındaki detayları merak eden vatandaşlar araştırmalara başladı. Peki, yerli otomobil ? olacak? ne dair bilgiler... Dünyadaki örnekleriyle yarışabilecek bir menzile de ulaşacak aracın tek dolum bataryada 500 kilometreyi yakalaması hedefleniyor. Şu an piyasada kullanılan elektrikli araçlar arasında en yüksek menzil Tesla'ya ait. Tesla 3 Model S Long Range'in menzili 335 mile (539 km) kadar çıkıyor.

Yerli otomobilin özellikleri neler olacak? İşte tanıtım tarihi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 27 Aralık'ta ön gösterimi yapılması planlanan yerli otomobilin brandalı fotoğrafını paylaşmasıyla birlikte vatandaşlar detayları merak ediyor. Ayrıca Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (TOGG), "Türkiye'nin Otomobili ile tanışmak için geri sayım başladı" paylaşımıyla yerli otomobilden ilk kez kare paylaştı. 2022 yılının ortasında piyasaya çıkacak ve tamamen elektrikli olacak yerli otomobil, C segmentinde ve SUV olarak dizayn edildi. Rekabet koşullarına uygun çok sayıda yeniliği de bünyesinde bulunduran yerli araçta bine yakın teknik özelliğin tanımlaması da yapıldı. Peki, Yerli otomobil özellikleri neler olacak? İşte merak edilen son detaylar....

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