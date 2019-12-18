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  • 18.12.2019 10:47
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 10:47

Chrysler ve PSA'nın () birleşmesine onay geldi

İtalyan Chrysler Automobiles (FCA) ile ve markalarının sahibi PSA şirketinin yönetim kurulları, iki şirketin birleşmesini öngören anlaşmayı onayladı.

Otomobil devleri birleşiyor! Onay geldi

The Wall Street Journal'ın haberine göre, iki yönetim kurulu, birleşmenin finansal ayrıntılarına ilişkin anlaşmayı onaylayarak, birleşmenin yolunu açtı. Buna göre, iki şirketin birleşmeye ilişkin resmi açıklamayı, Çarşamba günü Avrupa piyasaları açılmadan önce yapması bekleniyor.

İKİ TARAF YÜZDE 50'ŞER PAY ALACAK
Yeni yapılanmaya göre birleşme, iki tarafın yüzde 50'şer paya sahip olacağı Hollanda merkezli bir şirket çatısı altında gerçekleşecek ve bu yeni şirketin liderliğini PSA CEO'su Carlos Tavares üstlenecek.

Uzmanlara göre, Avrupa'daki ekonomik durgunluktan etkilenen PSA, Chrysler ortaklığıyla Chrysler, Jeep, Dodge ve Ram markaları sayesinde Amerikan pazarında daha etkili olabilecek. AB'de faaliyet gösteren şirketlerin bulundukları sektörlerde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını inceleme yetkisine sahip olan AB Komisyonu söz konusu birleşmeyi onaylaması gerekiyor.

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