Sıfır otomobil alırken hurda aracınız olmasa da satış bayileri ellerindeki hurda otomobiller üzerinden işlem yaparak tamamı olmasa da büyük kısmını müşterileri lehine kullandırıyor. Maddi gücü yüksek olmayan ve sıfır otomobile binmek isteyen kişiler en düşük fiyat olan 63 Bin TL'yi gözden çıkarmalıdır. Eğer cebinizde 50 Bin TL yok ise, sıfır araç almayı aklınızdan bile geçirmeyin. Peki, Türkiye'de sahibinden sıfır araç olarak satılan en ucuz otomobiller hangileridir? 2019 yılının bitmesine sayılı günler kala otomotiv şirketleri ellerindeki 2019 model arabaları satmak için kampanyalar düzenlemeye başladı.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYI TIKLAYINIZ