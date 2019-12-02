Bugünkü
Takvim
  • Otomobil
  • 02.12.2019 11:49
  • Son Güncelleme: 02.12.2019 11:55

1250 lira taksitle araba! İşte son kampanyalar fiyatlar ve otomobil modelleri

en ucuz ve en uygun sıfır araba ücretleri! devam ediyor. Hurda indiriminde matraha göre yılbaşına kadar 15 bin liraya varan avantaj. Sıfır araba almak isteyenler için süre kısalıyor. Yıl sonu gelmesi nedeniyle sıfır otomobillerde büyük kampanyalar ve indirimler gerçekleştiriliyor. Kamu bankalarının uyguladığı yüzde 0.49 ile yüzde 0.69 avantajıyla sıfır araba almak mümkün hale geldi. Faiz avantajı 31/12/2019 tarihinde sona eriyor. İşte Sahibinden en ucuz ve en uygun sıfır araba modelleri ve ücretleri sayfamızda

Sıfır otomobil alırken hurda aracınız olmasa da satış bayileri ellerindeki hurda otomobiller üzerinden işlem yaparak tamamı olmasa da büyük kısmını müşterileri lehine kullandırıyor. Maddi gücü yüksek olmayan ve sıfır otomobile binmek isteyen kişiler en düşük fiyat olan 63 Bin TL'yi gözden çıkarmalıdır. Eğer cebinizde 50 Bin TL yok ise, sıfır araç almayı aklınızdan bile geçirmeyin. Peki, Türkiye'de sahibinden sıfır araç olarak satılan en ucuz otomobiller hangileridir? 2019 yılının bitmesine sayılı günler kala otomotiv şirketleri ellerindeki 2019 model arabaları satmak için kampanyalar düzenlemeye başladı.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYI TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerOtomobil Haberleri1250 lira taksitle araba! İşte son kampanyalar fiyatlar ve otomobil modelleri
Diğer Otomobil Haberleri Tüm otomobil haberleri
Tüm Otomobil Haberleri