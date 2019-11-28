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  • 28.11.2019 17:18
  • Son Güncelleme: 28.11.2019 17:21

'da sıfır satın alan şahıs hayatının şokunu yaşadı

'nda ticaretle uğraşan 'nın 215 bin lira vererek aldığı sıfır boyalı çıktı. Mahkeme arabanın muadili bir sıfır arabayla değiştirilmesine karar verdi.

Sıfır otomobil satın alan şahıs hayatının şokunu yaşadı

adlı vatandaş, 15 ay önce 215 bin lira ödeyerek sıfır aldı.

'ndaki lüks bir araba bayisinden aldığı arabayı 4-5 gün sonra alım satım işlemleri yapan arkadaşının gördüğünü belirten Karaca, "Bu araba vurulmuş dedi. Sol arka kapı boyalı dedi. Arabanın kapısını lazere tutuyor boyandığı belli oluyor. Biz de hemen ekspertiz yaptırdık boyalı çıktı. Satıcı firmaya durumu bildirdik kabul etmedi. Kendileri de tespit yaptırdı onların tespitçisi de aynı şekilde boyandığını söyledi.



Bize gelin zımpara yapalım düzeltip verelim diye bir yaklaşımla geldiler. Biz sıfır araba aldık böyle bir şeyi kabul etmiyoruz. Bize arabamızın muadilinde bir araba verin diyoruz. Kabul etmediler. Mahkemeye başvurduk. O zaman 215 bin liraydı şuanda 300 bin lira civarında sıfırı" dedi.

MAHKEME "ARABAYI DEĞİŞTİR" DEDİ
Sabah'ın haberine göre bir yıl süren mahkeme sonucunda, firmanın ayıplı mal sattığına hükmedildi. Mahkeme arabanın muadili bir sıfır arabayla değiştirilmesine karar verdi. Fatih Karaca, para istemediğini arabanın değiştirilmesini istediğini söyledi.

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