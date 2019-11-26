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  • 26.11.2019 16:07
  • Son Güncelleme: 26.11.2019 16:12

otomobil devi 9500 kişiyi işten çıkaracak

'in birimi 2025'e kadar 9,500 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Açıklamayı konuya yakın bir kaynak yaparken şirket tarafından henüz yalanlama gelmedi.

Alman devinde şok! Binlerce kişi işten çıkacak
otomobil üreticisi 'in birimi 2025'e kadar 9,500 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Açıklamayı konuya yakın bir kaynak yaptı.



Audi konuya ilişkin açıklama yapmadı. Ancak Audi sözcüsü daha önce yaptığı açıklamada maliyetleri azaltmaya yönelik sendika temsilcileri ile yapılan görüşmelerin ilerlediğini söylemişti.

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