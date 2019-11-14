Fiyatları 40 ve 50 bin lira arasında! İşte hem otomatik hem de ucuz arabalar

Sıfır otomobil fiyatlarının bütçeleri zorlaması nedeniyle ikinci el otomobillere ilgi artıyor. Özellikle otomatik vitesli arabalar daha çok tercih edilmeye başlandı. İkinci el otomobillerin bazılarına yaşları nedeniyle kredi çıkmasa da ihtiyaç kredisi faiz oranlarının uygun hale gelmesi nedeniyle ikinci ele rağbet sürüyor. Bu arada artık 0 kilometre otomobil almak orta gelirli insanlar için bir hayal. Peki ya ikinci elde dikkat edilmesi gerekenler neler? Hangi bilgilerin sorgulanması gerekiyor? Bütçenizi ayarlarken nelere dikkat etmelisiniz. İşte ikinci el alırken altın değerindeki kural. İşte Sahibinden 40 bin ve 50 bin liraya satılan ikinci el arabalar!

İŞTE 40 BİN LİRAYA OTOMOBİLLER

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