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  • 14.11.2019 10:20
  • Son Güncelleme: 14.11.2019 10:20

Fiyatları 40 ve 50 bin lira arasında! İşte hem otomatik hem de ucuz arabalar

fiyatları aldı başını gitti. Bütçesi kısıtlı olan vatandaşlar için sıfır otomobil almak artık hayal oldu. Bu bağlamda satılan ve fiyatları 40 bin ve 50 bin lira olan otomobiller oldukça yoğun ilgi görüyor. Model yılı, kilometresi, donanımı ve hasar durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterse de bazı arabalar daha çok tercih ediliyor. Az yakması, yedek parça ucuzluğu, de satış hızı gibi etkenler araba almada etkili. Sahibinden 40 bin ve 50 bin liraya ve ikinci el otomobil alırken dikkat edilmesi gerekenler haberimizde...

Sıfır otomobil fiyatlarının bütçeleri zorlaması nedeniyle ikinci el otomobillere ilgi artıyor. Özellikle otomatik vitesli arabalar daha çok tercih edilmeye başlandı. İkinci el otomobillerin bazılarına yaşları nedeniyle kredi çıkmasa da ihtiyaç kredisi faiz oranlarının uygun hale gelmesi nedeniyle ikinci ele rağbet sürüyor. Bu arada artık 0 kilometre otomobil almak orta gelirli insanlar için bir hayal. Peki ya ikinci elde dikkat edilmesi gerekenler neler? Hangi bilgilerin sorgulanması gerekiyor? Bütçenizi ayarlarken nelere dikkat etmelisiniz. İşte ikinci el alırken altın değerindeki kural. İşte Sahibinden 40 bin ve 50 bin liraya satılan ikinci el arabalar!

İŞTE 40 BİN LİRAYA OTOMOBİLLER

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