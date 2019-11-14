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  • 14.11.2019 12:22
  • Son Güncelleme: 14.11.2019 12:24

satılık ve

10 bin TL ile 30 TL arasındaki ve araba modellerini sizler için bir araya getirdik. Piyasasının en çok satılan araç modelleri arasında yerini her yıl koruyan Renault ve Fiat, araç modelleri ile sıfır araç piyasasında olduğu gibi piyasasında da en çok alım satım yapılan otomobil modelleri arasında yerini almayı başarıyor. Söz konusu bu modelleri yeni araç sahibi olacak vatandaşların tercih nedeninin başında ise düşük bütçeli fiyat seçenekleri ve yakıt performansı alıyor. İşte 30 bin TL altı Renault ve Fiat araba modelleri;

30 bin TL altı ikinci el araba modelleri: İşte tam liste

Düşük bütçeli ikinci el araç almak isteyenler için 9 bin TL ila 30 bin TL arası sahibinden satılık ikinci el Renault ve Fiat modellerini sizler için bir araya getirdik. Uygun fiyat seçenekleri ve düşük yakıt tüketimi ile kullanıcılarının beğenisini toplamayı başaran Renault ve Fiat araç modelleri, sıfır araç modellerinde gösterdiği performansı ikinci el piyasasında da göstermeyi başarıyor. İşte sahibinden satılık ikinci el Renault ve Fiat araba modelleri...


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