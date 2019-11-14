Düşük bütçeli ikinci el araç almak isteyenler için 9 bin TL ila 30 bin TL arası sahibinden satılık ikinci el Renault ve Fiat modellerini sizler için bir araya getirdik. Uygun fiyat seçenekleri ve düşük yakıt tüketimi ile kullanıcılarının beğenisini toplamayı başaran Renault ve Fiat araç modelleri, sıfır araç modellerinde gösterdiği performansı ikinci el piyasasında da göstermeyi başarıyor. İşte sahibinden satılık ikinci el Renault ve Fiat araba modelleri...



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