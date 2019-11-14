Ev almak isteyenlere bankaların sunduğu fırsat büyüyor. Kuveyt Türk, tüm vade seçeneklerinde konut finansmanı kâr oranını 0.98'e düşürdü. ING Türkiye de konut kredisinde faiz oranını 120 ay vadede yüzde 0.98'e çekti. Yeni kredi talebi olanların yanı sıra kredisini taşıyanlar da fırsattan yararlanacak. Türkiye İş Bankası kampanya kapsamındaki anlaşmalı konut projeleri özelinde konut kredisi faiz oranlarını % 0,78'e çekti. En yüksek konut kredisi faiz oranı ise 1.69 ile Denizbank tarafından uygulanıyor. İşte en uygun kredi veren bankalar ve konut kredisi faiz oranları 0,79 ve 0,98 fırsatı takvim.com.tr'de

ING BANKTAN KONUT KREDİSİ İNDİRİMİ

ING Türkiye, tüketicilerin uygun koşullarda ev sahibi olabilmelerine katkıda bulunurken, Türkiye ekonomisine de destek verme hedefiyle yeni bir konut kredisi kampanyası başlattı. ING Türkiye, bu kapsamda konut kredisi tutarından bağımsız olmak üzere faiz oranlarını 12 ila 120 ay vadede yüzde 0,98'e indirdi. ING Türkiye'nin "çok avantajlı" faiz oranına sahip konut kredisi kampanyasından, yeni kredi talebi olanların yanı sıra mevcut konut kredisini ING Türkiye'ye taşımak isteyen müşteriler de faydalanabilecek..

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ