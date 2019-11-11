Mercedes, Bentley, Porsche ne ararsan var! Noter onaylı otomobil şebekesi

İstanbul Etiler, Florya, Fulya ve Şişli'de bulunan çok sayıda lüks oto galerisine yönelik önceki sabah operasyon yapıldı. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda gözaltına alınan 22 kişi, gümrük kaçakçılığı ile suçlanıyor. Hürriyet'in haberine göre soruşturma kapsamında yakalanan 20 lüks otomobile ise tedbir konuldu.

Şüpheli ifadelerine göre, bir süredir teknik takip altında olan şebeke üyelerinin faaliyeti ise şu şekilde işledi: Yurtdışında bulunan, Mercedes, Bentley, Porsche Cayenne, Land Rover ve Volvo gibi lüks marka otomobiller normal yolla Türkiye'ye getirildi. Gümrük kapısından geçen otomobilin 6 ay Türkiye'de kalma hakkı var. Süreç de bu aşamadan sonra başlatıldı. Galericiler, öncelikle, aracın devrini yapacakları kişileri buldu. Bulunan kişilerin tamamı ya işsiz veya çeşitli borçları bulunuyor. Daha sonra aracın tescil işlemleri, Laleli'de bulunan anlaşmalı noterden yapıldı. Yabancı plakalı aracın şasi numarası da değiştirilerek ikinci el araç olarak tescil işlemi yapıldı. Daha düşük segmentli araç olarak tescili yapılan otomobil, üçüncü kişilere satıldı. Böylece, yüksek vergi ödenmediği için, piyasada satılan araçlara kıyasla çok daha düşük bir fiyata mal edilen otomobiller 100-200 bin lira daha düşük fiyata üçüncü kişilere satıldı.