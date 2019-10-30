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  • 30.10.2019 15:56
  • Son Güncelleme: 30.10.2019 16:00

Oto sanayide "çakar" yoğunluğu! Sayılı günler kala akın ettiler

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan "yetkisiz çakar" kullanımını yasaklayan düzenleme 1 Kasım'da yürürlüğe girecek. Düzenlemenin hayata geçmesine sayılı günler kala, aracında çakar bulunan vatandaşlar oto sanayilere adeta akın etti.

Oto sanayide çakar yoğunluğu

İçişleri Bakanlığı'nın 'yetkisiz çakar' kullanımını yasaklayan düzenlemesinin hayata geçmesine sayılı günler kala, oto sanayilerde yoğunluk yaşanmaya başladı.

İçişleri Bakanlığı'nın 1 Kasım'da yürürlüğe girecek düzenlemesiyle çeşitli kurum ve kuruluş araçlarında bulunan ve 'çakar' olarak tabir edilen sesli uyarı işaretleri yasak olacak. Düzenlemenin yürürlüğü girmesine 2 gün kala, Ankara'daki oto elektrik firmalarında yoğunluk yaşanmaya başladı. Kentteki oto elektrikçiler, uygulama tarihinin yaklaşması nedeniyle günde yaklaşık 50 araçtan söktüklerini söyledi.



1 Kasım'dan itibaren hayata geçirilecek düzenleme ile sadece boyama şekilleri veya ayırım işaretleriyle geçiş üstünlüğüne sahip oldukları açıkça belli olan ambulans, itfaiye ve kolluk araçları ile güvenlik ve risk-tehdit değerlendirmesi kapsamında yayınlanan usul ve esasların ekinde bildirilen 'devletin en üst protokolü'nde bulunan makamların emirlerine ve zatlarına verilen araçlar ve bu makamların korumasından sorumlu koruma araçları 'çakar' şeklinde tabir edilen ışıklı uyarı sistemlerini kullanabilecek. Bu araçlar dışında hiçbir araçta 'çakar', kesinlikle kullanılmayacak. Makamların korumasından sorumlu araçlar da sadece makam sahibi araçta olduğu sürece bu uyarı sistemlerini aktif olarak kullanacak. Makam sahibi araç içinde ya da makam aracı konvoyda bulunmadığı zaman, bu uyarı sistemlerini kesinlikle kullanamayacak. Kolluk görevlilerinin kullanımındaki resmi araçlarda ise ışıklı sesli uyarı işaretleri görevle ilişkili olmak kaydıyla, usul ve esaslarda belirtilen şartlar doğrultusunda kullanılacak.

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