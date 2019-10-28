Şarj istasyonu için 3 milyar $ altyapı yatırımı

Zorlu Holding Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, elektrikli araç şarj istasyonu yatırımlarında büyümeyi hedeflediklerini belirterek, "Elektrikli araç 2030'da 2.2 milyon olacak. Elektrik şebekesinin şarj istasyonlarını kaldırabilmesi için 10 yılda 3 milyar dolar yatırım yapılması gerekiyor" dedi.