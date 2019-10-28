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Passat ve Superb’ye Türkiye imzası

Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, Volkswagen'in Türkiye tesisinde üretilmesi beklenen Passat ve Superb modellerine ilişkin, "Hem Passat hem de Superb, sedan sınıfında Avrupa'da en fazla satılan modeller. Aramızda hoş bir yarış olacak. İddiamızı ortaya koyacağız" dedi.

Passat ve Superb’ye Türkiye imzası
Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, Volkswagen'in Türkiye tesisinde üretilmesi beklenen Passat ve Superb modellerine ilişkin, "Hem Passat hem de Superb, sedan sınıfında Avrupa'da en fazla satılan modeller. Aramızda hoş bir yarış olacak. İddiamızı ortaya koyacağız" dedi.

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