Passat ve Superb’ye Türkiye imzası Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, Volkswagen'in Türkiye tesisinde üretilmesi beklenen Passat ve Superb modellerine ilişkin, "Hem Passat hem de Superb, sedan sınıfında Avrupa'da en fazla satılan modeller. Aramızda hoş bir yarış olacak. İddiamızı ortaya koyacağız" dedi.

Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, Volkswagen'in Türkiye tesisinde üretilmesi beklenen Passat ve Superb modellerine ilişkin, "Hem Passat hem de Superb, sedan sınıfında Avrupa'da en fazla satılan modeller. Aramızda hoş bir yarış olacak. İddiamızı ortaya koyacağız" dedi. TÜM MANŞETLER