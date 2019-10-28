F8 Spider 2020’de geliyor

İtalyan Ferrari'nin yeni spor otomobili F8 Spider, Eylül'deki dünya lansmanının ardından, İstanbul'da düzenlenen bir etkinlikle tanıtıldı. Türkiye'deki potansiyel Ferrari müşterileri, F8 Spider'ı Feriye Palace'taki tanıtımda yakından inceleme fırsatı yakaladı. Ferrari'nin orta-arkadan motorlu yeni nesil üstü açılabilen otomobili F8 Spider'ın Türkiye'deki ilk teslimatı 2020'nin son çeyreğinde yapılacak. F8 Spider, 3902 cc hacmindeki turbo beslemeli 720 HP'lik V8 motora sahip.
- Otomobil
- 28.10.2019
- Gazete
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