Araç kiralamada yeni dönem! 4 bin lira limiti geliyor





Uzun süredir çalışmaları devam eden vergi reform paketi, otomotiv sektörü için de önemli düzenlemeler içeriyor. Pakette bir değişiklik yapılmazsa şirketlerin ve kurumların araç satın alma veya kiralaması durumunda gider gösterebilmesi zorlaşıyor, belirli limitlere bağlanıyor. Hürriyet'in haberine göre, aylık araç kira bedelinin 4 bin TL'ye kadar olan kısmı kurumlar vergi hesabında gider olarak dikkate alınabilirken, şirket aracı satın alması durumunda amortismana konu edilebilecek tutar 250 bin TL ile sınırlandırılmış. Bazı vergi kanununda değişiklik öngören kanun teklifine göre araç satın alma ve kiralanmasına yönelik olarak vergi matrahını doğrudan etkileyecek olan giderlerle ilgili olarak aşağıdaki değişiklikler taslak metinde yer alıyor.