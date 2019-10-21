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  • 21.10.2019 09:45
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 09:49

Araba alacaklara büyük müjde! O markalarda yüzde 0

Ekim ayının son haftasına girdiğimiz şu günlerde otomobil almak isteyenler bayiler önünde yoğunluk yarattı. Daha önce kamu bankaları anlaşmalı otomobil firmaları ile leri düşürmüştü. Vatandaşların araba almasını kolaylaştıran bu uygulama ile otomobil satışları arttı. Renault, Dacia, Citroen, Hyundai, Toyota, Skoda, Audi, Opel, Honda, Ford, Nissan, Peugeot ve verdikleri kredilerde imkanı tanıyor. Bu arada hurda indiriminden yararlanmak isteyenler için de otomobil satış bayileri edindikleri hurda otomobiller sayesinde 15 bin liraya kadar indirim sağlayabiliyor. İşte ve sıfır faiz imkanı ve ayı sıfır otomobil kampanyaları

Ekim ayında birbirinden farklı araba markaları farklı farklı kampanyalarla rekabeti arttıran hareketlerde bulunsa da araç satışlarında yaşanan durgunluk devam ediyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, 3 kamu bankası, bireysel ve kurumsal müşterilerine yönelik tüm alanlarda yaptıkları öncü uygulamalara bir yenisini daha ekleyerek, yerli üretimi desteklemek amacıyla Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile iş birliği gerçekleştirdi. Özellikle o markayı ilk kez kullanacaksanız mutlaka temel özellikleri hakkında bilgi almanız gerekiyor. Bunlar farın, sileceklerin, sinyalin, selektörün, dörtlü ikaz ışıklarının ve viteslerin kullanımı vs. gibi mutlaka bilinmesi gereken özelliklerdir.

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