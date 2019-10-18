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  • 18.10.2019 09:34
  • Son Güncelleme: 18.10.2019 09:39

20 ve 30 bin liraya satılık markaları! en uygun araba modelleri!

Taşıt kredisi faiz oranlarının düşmesiyle birlikte arabalara olan talep arttı. Bütçesi el vermeyen vatandaşlarımız ise otomobillere yöneldi. Bu bağlamda haberimizde öğrencilerin dahi alabileceği arabaları derledik. 20 ve 30 bin lira arası otomobillere ilgi büyük. Araç fiyatlarının uygun olması alırken çok dikkat etmenizi gerektiriyor. Bilindiği gibi eskisi gibi ikinci el araç pazarına gidip otomobil bakma dönemleri artık yok denecek kadar az. Her ikinci el almak isteyen kişi internet sitelerinden ikinci el otomobil bakıyorlar. Satıcıyla iletişime geçmekten çekinmeyin. İşte ve 20, 30 bin liraya satılık markaları

Sıfır otomobil fiyatlarının yüksek olması nedeniyle ikinci ele yönelen vatandaşların uygun fiyatlı otomobil bulma istekleri devam ediyor. Sahibinden satılan en ucuz otomobilleri sizler için derledik ve onlarca markayı toparladık. Bu bağlamda aynı zamanda ucuz araba alma yöntemlerini sıraladık. Otomobil fiyatlarındaki döviz kaynaklı artış, vatandaşı farklı yollara itti. Ucuza yüksek model ve düşük kilometreli araba almak isteyen vatandaşlar hasar kaydı olan araçlara yöneldi. Peki 20 ve 30 bin liraya sahibinden satılık alınacak otomobil markaları hangileri? Hasarlı araç alırken neye dikkat edilir? İşte Ekim ayı en ucuz ikinci el arabalar...

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