Otomobil alacaklara iyi haber geldi. Yerli araba almak isteyenlere markalar sıfır faiz uygulamasına başladı. 2019 yılının sona ermesine az bir süre kala ellerinde kalan arabaları satmaya çalışan bayiler birçok avantajı alıcılara sunuyor. Bu bağlamda otomobil firmaları yüzde 0 faizli kampanyaları tüketicilere sunuyor. Bu bağlamda Renault, Dacia, Citroen, Hyundai, Toyota, Skoda, Audi, Opel, Honda, Ford, Nissan, Peugeot ve Volkswagen verdikleri kredilerde sıfır faiz imkanı tanıyor. Bu arada hurda indiriminden yararlanmak isteyenler için de otomobil satış bayileri edindikleri hurda otomobiller sayesinde 15 bin liraya kadar indirim sağlayabiliyor. İşte sahibinden satılık arabalar ve sıfır faiz imkanı ve 2019 Ekim ayı sıfır otomobil kampanyaları

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