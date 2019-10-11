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  • 11.10.2019 11:15
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 11:25

11 Ekim kampanyaları hangileri? Taşıt kredisi oranı başvuru şartları evrakları neler?

Geçtiğimiz haftalarda araba almak isteyenleri sevindiren bir haber gelmişti. Bu bağlamda 3 kamu sı yerli araçları teşvik etmek için taşıt kredisi oranlarını indirmişti. Yapılan indirim yerli otomobillerin satışlarını arttırdı. Binek otomobiller için 50 bin lira ile 120 bin lira arasında 18-36 ay kredi çekilirse yüzde 0.49-0.69, ticari araçlarda ise 72 bin lira ve 120 bin lira arasında kredi çekilirse yüzde 0.49-0.69 oranında faiz uygulanarak kredi kullandırılacak. Taşıt kredilerinde kamu bankaları kampanya başlattı. Yerli üretim olan Fiat, , ve marka otomobillerle Fiat, , Isuzu, Karsan, Temsa marka ticari araçlarda kampanya başlatıldı. Peki 11 Ekim kampanyaları hangileri? Taşıt kredisi başvuru evrakları neler?

11 Ekim en ucuz sıfır otomobil markaları kampanyaları

Kamu bankalarının taşıt kredilerinde indirim yapmasının ardından sizler için yerli üretim olan otomobilleri sıraladık. Binek otomobiller için 50 bin lira ile 120 bin lira arasında 18-36 ay kredi çekilirse yüzde 0.49-0.69, ticari araçlarda ise 72 bin lira ve 120 bin lira arasında kredi çekilirse yüzde 0.49-0.69 oranında faiz uygulanarak kredi kullandırılacak. Otomobil kredilerinde en uzun vade 48 aydır. Vade süresince, aldığınız araç banka tarafından ipoteklenir. Ödemenin gerçekleşmemesi durumunda banka yasal olarak aracınıza el koyma hakkına sahiptir. Araç kredisi, almak istediğiniz arabanın fatura değeri üzerinden belli bir kısmına verilir. Peki 11 Ekim en ucuz sıfır otomobil markaları kampanyaları hangileri? Taşıt kredisi faiz oranı başvuru şartları evrakları neler?

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