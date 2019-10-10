Taşıt kredisi faiz oranlarının düşmesiyle birlikte vatandaşlar araç satın almak için bankalara akın ettiler. Sıfır araç alma gücü olmayanlar ise 2. elde araç bakmaya başladılar. Bu bağlamda 30 ve 40 bin lira arası otomobiller revaçta. Bütçesine göre otomobil almak isteyen vatandaşlardan çoğu ikinci el otomobil almaya yönlendiriliyor. Bu anlamda satın alacağınız ikinci el otomobilin gözle görülen masrafları dışında ekstra masrafları olabilir. En önemli şey, otomobili satın alırken hesapladığınız paranın üzerine en az 1000 ya da 2000 TL daha ekleyin. İşte Ekim ayı en uygun ikinci el araba modelleri ve 30, 40 bin liraya satılık sahibinden en ucuz otomobil markaları

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