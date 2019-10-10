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  • 11.10.2019 09:06
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 09:06

40 ve 30 bin liraya satılık markaları! ayı en uygun araba modelleri!

Sıfır otomobil fiyatlarının yüksek olması nedeniyle e yönelen vatandaşların uygun fiyatlı otomobil bulma istekleri devam ediyor. Sahibinden satılan en ucuz otomobilleri sizler için derledik ve onlarca markayı toparladık. Bu bağlamda aynı zamanda ucuz araba alma yöntemlerini sıraladık. Otomobil fiyatlarındaki döviz kaynaklı artış, vatandaşı farklı yollara itti. Ucuza yüksek model ve düşük kilometreli araba almak isteyen vatandaşlar hasar kaydı olan araçlara yöneldi. Peki 30 ve 40 bin liraya sahibinden satılık alınacak otomobil markaları hangileri? Hasarlı araç alırken neye dikkat edilir? İşte ayı en ucuz ikinci el arabalar...

Taşıt kredisi faiz oranlarının düşmesiyle birlikte vatandaşlar araç satın almak için bankalara akın ettiler. Sıfır araç alma gücü olmayanlar ise 2. elde araç bakmaya başladılar. Bu bağlamda 30 ve 40 bin lira arası otomobiller revaçta. Bütçesine göre otomobil almak isteyen vatandaşlardan çoğu ikinci el otomobil almaya yönlendiriliyor. Bu anlamda satın alacağınız ikinci el otomobilin gözle görülen masrafları dışında ekstra masrafları olabilir. En önemli şey, otomobili satın alırken hesapladığınız paranın üzerine en az 1000 ya da 2000 TL daha ekleyin. İşte Ekim ayı en uygun ikinci el araba modelleri ve 30, 40 bin liraya satılık sahibinden en ucuz otomobil markaları

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