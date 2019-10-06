Üç kamu bankasının taşıt kredisi faiz oranlarını ile otomobil markaları için işbirliğinin ardından sıfır otomobil fiyatları araştırılmaya devam ediyor. Bu bağlamda otomobil firmaları yüzde 0 faizli kampanyaları tüketicilere sunuyor. Bu bağlamda Renault, Dacia, Citroen, Hyundai, Toyota, Skoda, Audi, Opel, Honda, Ford, Nissan, Peugeot ve Volkswagen verdikleri kredilerde sıfır faiz imkanı tanıyor. Bu arada hurda indiriminden yararlanmak isteyenler için de otomobil satış bayileri edindikleri hurda otomobiller sayesinde 15 bin liraya kadar indirim sağlayabiliyor. Hazırlanan paketler doğrultusunda, fiyatı 50 bin ila 120 bin arasında bulunan sıfır kilometre binek araçlarda 18-36 ay vade için aylık faiz oranı yüzde 0,49-0,69 bandında uygulanacak. İşte sahibinden satılık arabalar ve sıfır faiz imkanı ve 2019 Ekim ayı sıfır otomobil kampanyaları

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