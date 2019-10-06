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  • 07.10.2019 09:11
  • Son Güncelleme: 07.10.2019 09:11

7 Ekim satılık arabalar ve sıfır imkanı! ayı sıfır otomobil kampanyaları!

Sıfır otomobil almak isteyenlere sıfır li krediler sunulmaya başlandı. Otomobil firmaları tüketicilere cazip tekliflerde bulunuyor. Sıfır otomobillerin satışlarının düştüğü dönemde otomobil almak isteyenler tüm pazarlık kozlarını öne sürerek daha uygun fiyatlara arabaya sahip olabiliyor. Bayilerden ekstra indirim istemeyi unutmayın! Ekim ayında birbirinden farklı araba markaları farklı farklı kampanyalarla rekabeti arttıran hareketlerde bulunsa da araç satışlarında yaşanan durgunluk devam ediyor. , ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, 3 kamu sı, bireysel ve kurumsal müşterilerine yönelik tüm alanlarda yaptıkları öncü uygulamalara bir yenisini daha ekleyerek, yerli üretimi desteklemek amacıyla 'de üretim yapan markaları ile iş birliği gerçekleştirdi.

Üç kamu bankasının taşıt kredisi faiz oranlarını ile otomobil markaları için işbirliğinin ardından sıfır otomobil fiyatları araştırılmaya devam ediyor. Bu bağlamda otomobil firmaları yüzde 0 faizli kampanyaları tüketicilere sunuyor. Bu bağlamda Renault, Dacia, Citroen, Hyundai, Toyota, Skoda, Audi, Opel, Honda, Ford, Nissan, Peugeot ve Volkswagen verdikleri kredilerde sıfır faiz imkanı tanıyor. Bu arada hurda indiriminden yararlanmak isteyenler için de otomobil satış bayileri edindikleri hurda otomobiller sayesinde 15 bin liraya kadar indirim sağlayabiliyor. Hazırlanan paketler doğrultusunda, fiyatı 50 bin ila 120 bin arasında bulunan sıfır kilometre binek araçlarda 18-36 ay vade için aylık faiz oranı yüzde 0,49-0,69 bandında uygulanacak. İşte sahibinden satılık arabalar ve sıfır faiz imkanı ve 2019 Ekim ayı sıfır otomobil kampanyaları

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