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  • 06.10.2019 13:20
  • Son Güncelleme: 06.10.2019 13:20

ayı sıfır otomobil kampanyaları! ve sıfır imkanı!

Üç kamu sının taşıt kredisi oranlarını ile otomobil markaları için işbirliğinin ardından sıfır otomobil fiyatları araştırılmaya devam ediyor. Bu bağlamda otomobil firmaları yüzde 0 faizli kampanyaları tüketicilere sunuyor. Bu bağlamda Renault, Dacia, Citroen, Hyundai, Toyota, Skoda, Audi, Opel, Honda, Ford, Nissan, Peugeot ve verdikleri kredilerde sıfır faiz imkanı tanıyor. Bu arada hurda indiriminden yararlanmak isteyenler için de otomobil satış bayileri edindikleri hurda otomobiller sayesinde 15 bin liraya kadar indirim sağlayabiliyor. Hazırlanan paketler doğrultusunda, fiyatı 50 bin ila 120 bin arasında bulunan sıfır kilometre binek araçlarda 18-36 ay vade için aylık faiz oranı yüzde 0,49-0,69 bandında uygulanacak. İşte satılık arabalar ve sıfır faiz imkanı ve ayı sıfır otomobil kampanyaları

Sıfır otomobil almak isteyenlere sıfır faizli krediler sunulmaya başlandı. Otomobil firmaları tüketicilere cazip tekliflerde bulunuyor. Sıfır otomobillerin satışlarının düştüğü dönemde otomobil almak isteyenler tüm pazarlık kozlarını öne sürerek daha uygun fiyatlara arabaya sahip olabiliyor. Bayilerden ekstra indirim istemeyi unutmayın! Ekim ayında birbirinden farklı araba markaları farklı farklı kampanyalarla rekabeti arttıran hareketlerde bulunsa da araç satışlarında yaşanan durgunluk devam ediyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, 3 kamu bankası, bireysel ve kurumsal müşterilerine yönelik tüm alanlarda yaptıkları öncü uygulamalara bir yenisini daha ekleyerek, yerli üretimi desteklemek amacıyla Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile iş birliği gerçekleştirdi.

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