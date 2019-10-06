Sıfır otomobil almak isteyenlere sıfır faizli krediler sunulmaya başlandı. Otomobil firmaları tüketicilere cazip tekliflerde bulunuyor. Sıfır otomobillerin satışlarının düştüğü dönemde otomobil almak isteyenler tüm pazarlık kozlarını öne sürerek daha uygun fiyatlara arabaya sahip olabiliyor. Bayilerden ekstra indirim istemeyi unutmayın! Ekim ayında birbirinden farklı araba markaları farklı farklı kampanyalarla rekabeti arttıran hareketlerde bulunsa da araç satışlarında yaşanan durgunluk devam ediyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, 3 kamu bankası, bireysel ve kurumsal müşterilerine yönelik tüm alanlarda yaptıkları öncü uygulamalara bir yenisini daha ekleyerek, yerli üretimi desteklemek amacıyla Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile iş birliği gerçekleştirdi.

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